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    • Haberler
    • 01.05.2022 18:10
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    • 01.05.2022 18:10
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    🕌Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?

    Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala bayram namazı ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir. Sabah saatlerinde camiler dolup taşacak ve bayram namazı kılınacak. İslamiyet’te büyük önemi olan bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar illerindeki namaz saatini merak ediyor. Peki, evde bayram namazı kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır, saat kaçta?

    İslam aleminin geri sayıma başladığı 2022 Ramazan Bayramı namazı için sadece saatler kaldı. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Peki, evde bayram namazı kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar neler? İşte merak edilenler!

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    🔸 Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilebilir.

    🔸 Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    • Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

        🔸 Evde bayram namazının kılınıp kılınamayacağı da merak edilen konulardan biri. Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabının uygulamalarına bayram namazları ikişer rekat, geniş alanlarda ve cemaatle kılınmıştır.

        🔸 Ardından bayram hutbesi okunmuş ve bu konuda bir icma oluşmuştur.

        🔸 Farklı mezheplerde bayram namazının hükmü ve tek başına kılınıp kılınamayacağı konusunda farklı görüşler mevcuttur.

        EVDE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        🔸 Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

        🔸 Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.

        BAYRAM NAMAZI KİMLERE FARZ?

        🔸 Bayram namazı, kendilerine cuma namazı farz olan kimselere Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

        🔸 Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
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        Haberler Haberler 🕌Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
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