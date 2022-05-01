ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR? Oruç tutarken baş ağrısı olmaması için ne yapmalıyız? İlaçsız çözümler!

Ramazan ayında baş ağrısının oluşmasının en önemli nedenlerinin başında uzun süren açlık ve güneşte kalmak geliyor. Uzun süren açlık nedeniyle değişen vücut dengesi, çeşitli tepkiler verebilir. Baş ağrısı da bu tepkilerden biridir. Sinüzit, migren gibi hastalıkları olanlar oruç ayında ilaçlarını içemedikleri için ağrıları ortar. Herhangi bir hastalığı olmayanların da Ramazan ayında baş ağrısı gibi şikaeyleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte nedenleri ve ilaçsız çözümleri...

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Ramazan ayında baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlayabilecek birçok etken mevcuttur. Baş ağrısının oluşumunda tek başına da rol oynayabilen bu etkenler, oruç nedeniyle bir araya gelerek daha güçlü bir etki oluşturur ve Ramazan ayına has baş ağrılarını meydana getirir. İşte oruç esnasında baş ağrısı oluşumunun nedenleri...

👉Açlık: Ramazan ayında oruç tutan kişiler günün büyük bir kısmını yemek yemeden ve su içmeden geçirir. 17 saate varan bu süreç, sağlıklı bir beslenme planına oranla oldukça uzundur. Açlık, baş ağrısı oluşumuna zemin hazırladığı, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının oluşumunda etkili olduğu bilinen bir nedendir. Bu nedenle migren hastalığı bulunanlarda atakların oluşum ihtimalini güçlendiren açlık, uzun süreli olduğu durumlarda migren hastalığı bulunmayan kişilerde de gerilim tipinde migren benzeri ağrıların oluşumuna sebebiyet verir. Bu durum uzun süren açlık esnasında kan şekeri regülasyonunun bozulması ve buna bağlı olarak gelişen hipoglisemi ile ilişkilendirilmektedir. Ramazan ayında sürekli olarak tekrarlayan baş ağrılarının oluşumunda temel nedenlerden bir tanesi olan açlıkla mücadele edebilmek ve baş ağrısı oluşma olasılığını azaltmak adına oruç tutan kişiler sahurda doğru şekilde beslenmeye özen göstermelidirler.