Malta vatandaşlığı nasıl alınır? Malta vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Malta Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları

Malta ülke vatandaşlığının alınması , 4 farklı yol ile gerçekleşebilir:

Anne ya da babadan birinin Malta vatandaşı olması veya Malta'da doğmak Malta vatandaşlığı almanın en kolay yoludur.

almanın en kolay yoludur. Halihazırda malta vatandaşı olan biri ile evlenmek ve en az 2 yıl Malta'da bu kişi ile beraber evli bir şekilde yaşamak

Malta'da oturma izni alarak 6 yıl Malta'da ikamet etmek

Malta'ya yatırım yapmak

Malta Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malta vatandaşı olmak için Konsolosluğa başvuru yapılabilir. Malta vatandaşlığının hangi türden alınacağı bu durumu değiştirebilir. Günümüzde Malta vatandaşlığı almak için birçok şirket kişilere hizmet verir. Bu şirketler ile iletişime geçilmesi ile Malta vatandaşlığı alma işlemleri yürütülebilir. Ancak özellikle ebeveynlerinden en az biri Malta vatandaşı olan kişiler, şahsi olarak başvuru yapabilir ve diğer durumlara göre daha kolay bir şekilde vatandaşlık alabilirler.