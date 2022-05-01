İsviçre iş imkânları nelerdir? İsviçre hangi mesleklerde alım yapıyor?

İsviçre'de mevcut olan çalışma imkanları, oldukça geniştir. İsviçre iş imkanları, ülkede genellikle talep edilen meslek sektörlerine göre ise şöyle sıralanabilir:
- Bankacılık ve sigortacılık
- Restorancılık
- Turizm hizmetleri
- Ev temizlik ve tamirat işleri
- Cihazların bakımı ve tamiratı
- İkinci el araba alım satımı
- Yaşlı bakım hizmetleri
- Sağlık turizmi
👉İsviçre Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
İsviçre'nin işçi aldığı meslekler, ağırlıklı olarak şöyle sıralanabilir:
- Mühendislik
- Eczacılık
- Avukatlık
- Bankacılık
- Doktorluk
Bu genel mesleklerin yanında,herhangi bir fakülte ya da meslek okulu bitirmemiş olan ve İsviçre'ye vasıfsız olarak giden kişilerin gittikleri çalışma imkanını geniş olarak buldukları yerler şöyle sıralanabilir:
- Alışveriş ve ambalaj firmaları
- Bilgisayar ve internet firmaları
- Büro ev eşyası firmaları
- Elektrik elektronik enerji sektörü
- Finans ve sigorta firmaları
- Gıda sektörü
- Güzellik estetik ve bakım sektörü
- İnşaat emlak sektörü
- Kimya sektörü
- Tekstil firmaları
- Sanat kültür sektörü
- Takı mücevherat firmaları
- Turizm sektörü
- Telekomünasyon firmaları
- Reklam ve tanıtım firmaları
👉İsviçre'deki Türk Firmaları Hangileridir?
İsviçre'de kurulmuş olan Türk kökenli birçok firma mevcuttur. Bu firmalar, İsviçre'deki iş imkanlarını hem Türkler hem de diğer vatandaşlar için oldukça arttıran firmalardır. Günümüzde hizmet veren Türk firmaları şöyle sıralanabilir:
- Möbel Harmonia
- Pinky GmbH
- CrazyModell Hobby Shop
- Megaron İthalat İhracat A.Ş.
- Axe TapeMK
- Net GmbH
- DVI Elektroplan GmbH
- Maxam Holding AG
- Goldstein Consulting
- Handeys Finanzen
- Blacksea Versicherungs- & Finanzcenter
- Planet GmbH Consulting & Management
- Megaron İthalat İhracat A.Ş.
- Aksa Food
- SwissSun Marketing GmbH
- Bagalali Trade GmbH
- Zum Bosporus Catering
- Handeys Beauty
- Megaron İthalat İhracat A.Ş.
- VIP Immo
- Stöckli Interior AG
- Stöckli Bodenbeläge AG
- Megaron İthalat İhracat A.Ş.
- Printlife GmbH
- MedicalTravel GmbH
- Dereli Color
- Foto Alternativ
- Yornak Kamera
- Boutique Style
- Pinky GmbH
- Günar RTV
- Sinici Reisen GmbH
- Handeys Reisen
- SevenTours
- Kervan Reisen
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