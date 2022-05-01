Ev yapımı cevizli baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

Ev yapımı cevizli baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bayram günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çok sevilerek yenen baklavayı evde yapmak isteyenler içeriğimizi inceleyebilir. Evde baklava nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden malzemelere ve püf noktalara ulaşabilir.
EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı yoğurt
Aldığı kadar un
İçi için:Yarım kilo ceviz ya da fındık
Açmak için:
Nişasta
Üzeri için:
250 gr tereyağı
Şerbet için:
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon