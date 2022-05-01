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    • Haberler
    • 01.05.2022 08:04
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    • 01.05.2022 08:04
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    🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! 👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı...

    👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurumların kariuyeer hayaliyle yanıp tutuşan engelli vatandaşlar ÖSYM'nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katıldı ve şimdi ise sonuç araştırmasına başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurumların kariuyeer hayaliyle yanıp tutuşan engelli vatandaşlar ÖSYM'nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katıldı ve şimdi ise sonuç araştırmasına başladı. İşte detaylar...

    EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimine göre, 20 Mayıs 2022 Cuma günü açıklanacak. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.

    EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

    EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.

    EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

        2022-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

        24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

        EKPSS kılavuzuna göre sınav puanları alınan tarihten itibaren 4 yıl geçerli sayılıyor. Böylece alının puan 4 yıl içerisinde kullanılabilir.

        EKPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 sorudur.

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 60 dakikadan oluşur ve tek oturumdur.
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        Haberler Haberler 🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! 👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı...
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