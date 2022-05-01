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    • 01.05.2022 07:02
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    • 01.05.2022 07:02
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    Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi...

    Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Müslüman vatandaşlar bir ay süresince Ramazan ayı orucunu tutarken bir yandan da Arefe gününde devam edip etmeyeceklerini, bu mübarek günde oruç tutmanın önemini merak ediyor. İşte bütün bilgiler...

    takvim.com.tr
    Arefe günü oruç tutulur mu?

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tüm illerden Müslüman vatandaşlar Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutan İslam dünyası daha sonra Ramazan Bayramı'nda kutlama yapıyor ve bayramın müjdecisi olan Arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi nedir?

    AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?

    Arefe günü oruç tutmak isteyenler, oruç tutabilir. Bu günde yapılması önerilen ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Arefe gününde, bayrama hazırlık yapılır ve bu hazırlıklar en bereketli şekilde tamamlanmalıdır.

    Oruç tutanlar, bu günün ibadetleri olarak bolca dua okuyabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yere sahiptir. Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) Ramazan arefesinde ya da Kurban Bayramı arefesinde oruç tutabilirsiniz. Bu günlerde tutacağınız orucun sevabı da büyük olacaktır. Eğer arefe günü oruç tutarsanız; sahuru ve iftarı ezan saatlerine göre planyabilirsiniz.

        İmsakla beraber sahur, akşam ezanıyla beraber oruç bitmiş olur. Arefe günü oruç tutma ile ilgili kesin bir emir yoktur. Bu mübarek günde oruç tutmak isteyenler tutabilir. Oruç tutmadan diğer ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler de sevap işleyeceği davranışlarda bulunabilir. Arefe günü oldukça kutsal ve birleştirici bir gündür. Kalabalık sofralarda buluşmak, isteğe göre oruç tutmak bu günü daha da bereketli kılar. Dileyen, arefe gününde orucunu tutup iftar saatinde açarak güne devam edebilir.

        Arefe, bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

        AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

        Arefe günü oruç tutmak sevabı olan bir davranıştır. Arefe günü oruç tutmak fazileti dini kaynaklarda da belirtilmiştir. Bu konuya detaylı şekilde değinecek olursak Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından aktarılan bir hadisle giriş yapmak uygun olacaktır:

        "Ebu Katâde (ra) der ki: Resulullah'a (asm) arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." (Müslim)

        Beyhakî'nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir:

        Resulullah (asm): "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." derdi. (Taberanî)
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