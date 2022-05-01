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    • Haberler
    • 01.05.2022 07:50
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    • 01.05.2022 07:50
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    🙏1 Mayıs Arefe günü teravih namazı kılınır mı? Bugün teravih namazı kılınacak mı? 🙌Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı ve Müslüman alemi bugün teravih namazı kılınacak mı? 🙏Arefe günü teravih namazı kılınır mı sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Yarın 2022 yılı Arefe günü idrak edilecek ve bu mübarek günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler özellikle teravih namazının kılınıp kılınmayacağını öğrenmek istiyor. Peki Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    takvim.com.tr
    Bugün teravih namazı kılınacak mı?

    Bugün teravih namazı kılınacak mı? 🙏Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 🙌Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teravih namazı ne zaman kılınıyor, Arefe gününde kılmak sevap mıdır, ilk kez kılacak olanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    BUGÜN TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

    Arefe günü teravih namazı kılınmaz. Teravih namazı 2022 yılında 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından eda edilecek. Ramazan ayı arife günü sonrası Ramazan Bayramı başlayacak.

    TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

    Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

        1. Rekat

        "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

        "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

        Sübhaneke'yi okuruz

        Euzü-besmele çekeriz

        Fatiha Suresini okuruz

        Kur'an'dan bir sure okuruz

        Rüku'ya gideriz

        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

        Besmele çekeriz

        Fatiha Suresini okuruz

        Kur'an'dan bir sure okuruz

        Rüku'ya gideriz

        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

        3. Rekat

        Sübhaneke'yi okuruz

        Euzü-besmele çekeriz

        Fatiha Suresini okuruz

        Kur'an'dan bir sure okuruz

        Rüku'ya gideriz

        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

            4. Rekat

            Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

            Besmele çekeriz

            Fatiha Suresini okuruz

            Kur'an'dan bir sure okuruz

            Rüku'ya gideriz

            Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

            Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

            "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
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            Haberler Haberler 🙏1 Mayıs Arefe günü teravih namazı kılınır mı? Bugün teravih namazı kılınacak mı? 🙌Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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