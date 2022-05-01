Bankalar bayramda açık mı, EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer? AREFE VE BAYRAMDA EFT, HAVALE YAPILIR MI 2022?

Ramazan Ayı'nın sonuna gelinirken heyecanla bayram bekleniyor. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü EFT ve havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu noktada milyonlarca kişi Arefe ve bayramda EFT, Havale yapılır mı 2022? Bankalar bayramda açık mı, EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer? sorularını gündeme taşıdı. Peki mobil bankacılık ve FAST uygulaması arefe ve bayramda kullanılıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...



AREFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

Arefe günü hafta sonuna (1 Mayıs Pazar) denk geldiği için bankalar kapalı. Ramazan Bayramı boyunca da bankalar hizmet vermeyecektir. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar kapalı olur. Dini bayramlar da resmi tatil statüsünde olduğundan bankalar 2,3,4 Mayıs'ta kapalı olacak. 5 Mayıs'ta ise yeniden normal saatlerinde müşterilere hizmet vermeye devam edecektir.