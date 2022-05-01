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    • Haberler
    • 01.05.2022 09:50
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    • 01.05.2022 09:50
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    Arife günü cep telefonu Whatsapp, SMS en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli mesajı! 1 Mayıs Arefe günü mesajları 2022! EŞE DOSTA HERKESE GÖNDER!

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Arefe günü mesajları 2022 araştırmalarını hızlandırdı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir süre kalmışken Arefe gününde bol bol ibadet edecek olan İslam dünyası bir yandan da sevdiklerine bu özel günü hatırlatmak ve onları da ibadete davet etmek istiyor. Bu noktada Arefe gününe özel sosyal medyada paylaşılacak, mesaj olarak gönderilecek Arefe günü mesajları merak ediliyor. Whatsapp, SMS en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Arefe günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Arefe günü mesajları 2022!

    Arefe günü mesajları 2022! Whatsapp, SMS en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Arefe günü mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar Arefe gününe sadece saatler kala Arefe günü mesajlarını görmek ve içlerinden beğendiklerini seçerek sevdiklerine göndermek istiyor. Haberimizden en güzel seçeneklere ulaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2022

    Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

    Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

    Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

    Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

    Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin… Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

        Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

        * Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

        * Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.

        Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

        Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

        Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

        Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

        Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

        Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
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        Haberler Haberler Arife günü cep telefonu Whatsapp, SMS en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli mesajı! 1 Mayıs Arefe günü mesajları 2022! EŞE DOSTA HERKESE GÖNDER!
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