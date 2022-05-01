AREFE VE BAYRAMDA EFT, HAVALE YAPILIR MI 2022? Bankalar bayramda açık mı, EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda para çekmek ve para göndermek isteyen banka müşterileri EFT, havale, fast, mobil bankacılık uygulamalarının hizmet verip vermediğini araştırıyor. Bu yıl Arefe 1 Mayıs Pazar günü eda ediliyor. Ramazan Bayramı'nın 1.günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. Peki Arefe ve bayramda EFT, Havale yapılır mı 2022? Bankalar bayramda açık mı, EFT ve havale saat kaçta hesaba geçer?

AREFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

Arefe günü hafta sonuna (1 Mayıs Pazar) denk geldiği için bankalar kapalı. Ramazan Bayramı boyunca da bankalar hizmet vermeyecektir. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar kapalı olur. Dini bayramlar da resmi tatil statüsünde olduğundan bankalar 2,3,4 Mayıs'ta kapalı olacak. 5 Mayıs'ta ise yeniden normal saatlerinde müşterilere hizmet vermeye devam edecektir.