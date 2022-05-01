Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi... Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Arefe, bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Arefe günü oruç tutmak sevabı olan bir davranıştır. Arefe günü oruç tutmak fazileti dini kaynaklarda da belirtilmiştir. Bu konuya detaylı şekilde değinecek olursak Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından aktarılan bir hadisle giriş yapmak uygun olacaktır:

"Ebu Katâde (ra) der ki: Resulullah'a (asm) arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." (Müslim)

Beyhakî'nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir:

Resulullah (asm): "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." derdi. (Taberanî)