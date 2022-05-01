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    • Haberler
    • 01.05.2022 22:30
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    • 01.05.2022 22:30
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    🎉Anneye, babaya, eşe, dosta, sevgiliye bayram mesajları 2022! En güzel, anlamlı, dualı, hadisli Ramazan Şeker Bayramı mesajları sözleri!

    Anneye babaya, eşe, dosta, sevgiliye bayram mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizler için derledik. Ramazan Bayramı mesajları sosyal medya ve WhatsApp'tan paylaşılıyor. Bayramda ailesine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar için en güzel mesajlar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Anneye babaya bayram mesajları! 2021 En güzel anlamlı Ramazan Bayramı mesajları sözleri!

    Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Ramazan Bayramı Pazartesi ile Çarşamba günlerinde arasında kutlanacak, sevdiklerinize göndermeniz için en güzel bayram mesajlarını takvim.com.tr sitesi sizin için hazırladı. Ramazan Bayramı için en güzel bayram mesajlarını sizin için bir araya getirdik, resimli ve kısa bayram mesajlarını sms'lerle sevdiklerinize atabilirsiniz.

    ANNEYE BABAYA BAYRAM MESAJLARI!

    Mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim.

    Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!

    Tüm dünyaya ve güzel ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı, mutlu iyi bayramlar dilerim.

    Bayram'ımız mübarek olsun.Sağlık ve huzurun peşimizi bırakmadığı nice Bayram'larımız olsun.

    Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

    Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... Allah ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşallah... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Şeker Bayramını kutlarım.

    Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

        Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..

        Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

        Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..

        Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

        Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

        Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

        Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

        Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

        Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

        Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

        Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

        Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
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        Haberler Haberler 🎉Anneye, babaya, eşe, dosta, sevgiliye bayram mesajları 2022! En güzel, anlamlı, dualı, hadisli Ramazan Şeker Bayramı mesajları sözleri!
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