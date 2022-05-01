AMAN DİKKAT! Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti... 🙌Arefe günü duası nasıl yapılır? 🙏Arefe gününde hangi dualar okunur?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Arefe günü duası nasıl yapılır? 🙏Arefe gününde hangi dualar okunur sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine çok az bir zaman kalmışken Arefe gününde de bol bol ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam dünyası okunacak dua ile bilgi almak, hata yapmadan eksiksiz bir şekilde okumak istiyor. Peki Arefe gününde 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir?
AREFE GÜNÜNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'
Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere
'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:
'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.