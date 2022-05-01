A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022! 2-3-4 Mayıs A101 açık mı, kapalı mı? A101 bayramda saat kaçta açılıp kapanacak?

Tüm illerden milyonlarca vatandaş tarafından Bayramda marketler açık mı 2021? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Mübarek Ramazan Bayramı'nı vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşılıyor Peki, Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte detaylar...
BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.
BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.