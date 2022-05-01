2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek, 5 Mayıs ders var mı? 5 - 6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ilebağlanıp 9 gün olması bekleniyordu. Ancak tatil açıklaması henüz gelmöedi. 5 - 6 Mayıs perşembe cuma okullar tatil mi? Şeker bayramı okullar kaç gün tatil? 2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek, 5 Mayıs ders var mı? İşte detaylar!
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor.
Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.