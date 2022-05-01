💇🏻‍♀️💇🏻‍♂️2-3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler, güzellik merkezleri çalışıyor mu?

BERBER VE KUAFÖRLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Bazı berber ve kuaförler, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.