💇🏻‍♀️💇🏻‍♂️2-3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda kuaförler, berberler, güzellik merkezleri çalışıyor mu?

Bayramda kuaför ve berberler açık mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ramazan Bayramı öncesinde veya bayram süresince kuaför veya berberlere gidecek olan kişiler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 2-3-4 Mayıs berberler ve kuaförler açık mı? Ramazan Bayramı'nda kuaförler ve berberler çalışıyor mu? İşte konu hakkında detaylar
BERBER VE KUAFÖRLER BAYRAMDA AÇIK MI?
Bazı berber ve kuaförler, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler 2-3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.
BAYRAMDA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. Vatandaşlar bu saatler arasında AVM'e gidebilirler. Bayram için ise henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan Bayramı çalışma saatlerine yönelik güncel bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.