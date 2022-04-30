YKS sınavı ne zaman 2022? 👨🎓Üniversite sınavı YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ✍YKS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği üniversitede okumak için YKS sınavına katılacak olan binlerce kişi sınav tarihini ve nerede katılacaklarını merak ediyor. YKS hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
YKS NE ZAMAN 2022? YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayımlıyor. Bu nedenle sınav yerleri için 8 Haziran tarihi bekleniyor.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika