Araç plakasına yazılan ceza sorgulama ekranı 2022! Trafik cezası nasıl, nereye ödenir? Trafik cezasına itiraz nereden yapılır?

Trafik cezası sorgulama 2022! E-devlet araç plakasına yazılan trafik cezası ödeme ekranı! Trafik cezasına itiraz edilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca araç sahibi bilerek ya da bilmeden trafik kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını öğrenmek istiyor ve haberimizden konuyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
ARAÇ PLAKASINA YAZILAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA
- Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini yapabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.
- E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.
ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA
Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.
Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.