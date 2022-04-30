👉Kivinin Zararları Var Mı?

Kivinin vücuda zararları, genellikle fazla tüketiminden kaynaklanır. Her besinin olduğu gibi kivinin de gereğinden fazla tüketilmesi, başta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kivinin fazla tüketimi, mide rahatsızlığı olan kişilere önerilmez. Gastirid veya ülseri olan hastalar, fazlaca kivi tüketirlerse mide ağrısı çekebilirler. Bu nedenle de doktorlarına danışarak kivi tüketmeleri önerilmiştir.

👉Kivinin Besin Değeri Nedir?

Kivinin içinde yer alan besin değerleri, 100 gram için şöyle belirlenmiştir:

0.5 gr yağ

3 mg sodyum

15 gr karbonhidrat

9 g şeker

3g diyet lifi

1,1 g protein

Sodyum açısından zengin bir meyve olan kivi, birçok uzman doktor tarafından sodyum eksikliği olan kişilere tüketilmesi için tavsiye edilir. Ancak şeker hastalarının çok fazla miktarda kivi tüketmeleri, sodyum eksiklikleri olsa dahi tavsiye edilmez.