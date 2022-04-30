RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022? 1,2,3,4 Mayıs Arife ve bayramda ücretsiz yollar ve köprülerin listesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün geçiş ücreti ise 19 TL olarak bilinmektedir. İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 53 TL olarak belirlenmiştir. Son olarak Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti de 184.5 TL'dir. Ramazan Bayramı'nda bu köprüleri ve otoyolları kullanmak isteyenler internet arama motorlarında 'RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022? Arife ve bayramda nereler bedava? ' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 1,2,3,4 Mayıs bedava olan yerler!
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?
Ramazan Bayramı için köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin ilgili kurumlardan son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2021 YILINDA BEDAVA MIYDI?
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmamıştı.
20 Temmuz Salı saat 00.00'dan itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olmuştu.
2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.
AVRASYA TÜNELİ
İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ