KAZA ORUCU NE ZAMAN VE NASIL TUTULUR?

Tutulacak olan her kaza orucuna, "Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…" diye niyet edilmesi uygun olmaktadır. Ayrıca kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

1) Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Böyle bir durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile ( bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur) oruçlarını tutmalıdır.

2) Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Böyle bir durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilmelidir. Ayrıca orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekmektedir.