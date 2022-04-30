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    • Haberler
    • 30.04.2022 08:01
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    • 30.04.2022 08:01
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    Ev yapımı cevizli baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

    Ev yapımı cevizli baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Bayram günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çok sevilerek yenen baklavayı evde gerçekleştirmek isteyenler içeriğimizi inceleyebilir. Evde baklava nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden malzemelere ve püf noktalara ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Ev yapımı cevizli baklava tarifi!

    Ev yapımı cevizli baklava tarifi! Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bayram günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çok sevilerek yenen baklavayı evde yapmak isteyenler içeriğimizi inceleyebilir. Evde baklava nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden malzemelere ve püf noktalara ulaşabilir.

    EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

    Malzemeler:

    Hamuru için:
    2 yumurta
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 çay bardağı ılık süt
    1 paket kabartma tozu
    1 çay kaşığı tuz
    1 çorba kaşığı sirke
    2 çorba kaşığı yoğurt
    Aldığı kadar un

    İçi için:Yarım kilo ceviz ya da fındık

    Açmak için:
    Nişasta

    Üzeri için:
    250 gr tereyağı

    Şerbet için:
    4 su bardağı şeker
    5 su bardağı su
    Biraz limon

        Yapılışı:

        Hamur için un harici tüm malzemeler karıştırılır. Ardından unu eklenerek orta sertlikte bir baklava hamuru yoğrulur.
        Hamur yarım saat dinlendirilir.
        Sonra eşit şekilde bölünür.
        Açacağınız büyüklüğe siz karar verin.
        Bir yufkayı açıp üzerine ceviz serpin.

        Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin.
        Tepsiniz dolana kadar aynı işleme devam edin.
        Üzerine erimiş tereyağı gezdirilip önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
        Şerbeti hazırlayıp 10 dakika kaynatıp sonra limon koyup bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tatlı ılık şerbeti sıcak olarak tatlıya dökün. Afiyet olsun.
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