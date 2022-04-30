Ramazan Bayramı hutbesi 2022! 2 Mayıs 2022 Diyanet bayram hutbesi yayımlandı! Ramazan Bayramı hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım.

Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım.

Allah Resûlü'nün "Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir." ilkesine sadakat gösterelim.