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    • Haberler
    • 30.04.2022 14:20
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    • 30.04.2022 14:20
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    Arefe günü yapılacak ibadetler: Okunacak sureler, hadisler, zikirler, dualar, çekilecek tesbihler! Peygamber efendimizin Arefe günü okuduğu dua!

    Ramazan ayının sonuna gelinirken bayramın müjdeleyi olan Arefe günü 1 Mayıs Pazar günü idrak edilecek. Arefe günü ibadet etmek isteyen müslümanlar 'AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR? Arefe günü okunacak dualar, sureler nelerdir? 2022 Arefe günü çekilecek tesbihler, zikirler hangileri? 1001 ihlas okumanın fazileti nedir? İhlas suresi nasıl okunur?' merak ediyor. İşte Diyanet'e göre Arefe günü yapılması gerekenler ve Peygamber efendimizin Arefe günü okuduğu dua!

    PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

    AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER! Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe Günü'nde hangi dualar ve sureler okunur? Hangi tesbihler çekilir? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet'in açıkladığı bilgiler ışığında Arefe günü yapılması gerekenlere haberimizde yer verdik. Peki Arefe ne zaman? Arife günü hangi ibadetler yapılır? 1001 ihlas okumanın fazileti nedir? İşte tüm merak edilen sorularıın yanıtları...

    AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Arefe 1 Mayıs Pazar günü eda edilecek. 2 Mayıs Pazartesi günü de Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak.

    3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

    4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

    ARİFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER!

    • Arife günü, sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
    • Arife günü oruç tutulmalıdır.
    • Her gün olduğu gibi arife gününde de dine uygun davranılmalı, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
    • Arife günü birçok kez tövbe ve istiğfar edilmelidir.
    • Arife günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması önerilir.

    PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) ARİFE GÜNÜNDE OKUDUĞU DUA

    Peygamber Efendimiz arife gününde bu duayı okurdu:

    Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

    Türkçe Anlamı:

    Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

    Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak özellikle mübarek gün ve gecelerde daha da önemlidir. Salavat getiren kişinin günahlarının affedilmesine neden olur. Sıkıntıları giderilir, fakirlik görmez.

    Salavat: ''Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim''

    AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:
    "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
    Bir hadis-i şerifte:
    "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
    Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

        ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

        Arife günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arife günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arife günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

        Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadisler şöyledir:

        Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
        Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir.
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        Haberler Haberler Arefe günü yapılacak ibadetler: Okunacak sureler, hadisler, zikirler, dualar, çekilecek tesbihler! Peygamber efendimizin Arefe günü okuduğu dua!
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