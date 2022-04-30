Mahsus namazının kılındığı ve faziletlerde dolu 2022 Arefe günü bu sene 1 Mayıs'a denk geliyor. Arefe günü Ramazan'ın son günü olacak son iftarlar açılacak ve Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlayacak. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "Mahsus namazı nedir, nasıl kılınır? Arefe günü mahsus namazı kaç rekat kılınmalıdır?" Sorularının cevabını araştırıyor. İşte cevabı...
ARİFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR
Tövbe Namazı:
İkindi namazını kıldıktan ve Arife Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekât namaz kılmalı ve Hak Teâla'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
Mahsus Namazı:
Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı öğlen ve ikindi namazlarını rükû ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılınmalı. Namazları bittikten sonra iki rekât namaz kılmalı. Namazın birinci rekâtında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekâtta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekât namaz kılmalıdır. Namaz iki rekât iki rekât kılınmalıdır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.