SON DAKİKA HAC VE UMRE HABERLERİ Merakla beklenen hac ve umre tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. iyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplanan kurul hac seyahatlerinin başlayacağı tarihe karar verdi. Kurulun kararlarına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı da duyuruldu. Peki HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2022 Hac başvurusu nasıl yapılır? Diyanet hac ve umre tarihleri ve ücret listesi haberimizde...
DİYANET HAC VE UMRE TARİHLERİ 2022!
Hac seyahatlerinin 7 Haziran, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verildi.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacak. Yolcuların tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek.
Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.
HACCA İLİŞKİN KARARLAR
Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.
Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.
65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ?
65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.
Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.
Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.