Müslüman vatandaşlar Kusmak orucu bozar mı? 🙏Diyanet'e göre kustuktan sonra oruca devam edilir mi? sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilirken oruç ibadetini yerine getiren İslam dünyası orucu bozan durumların neler olduğunu öğrenmek istiyor ve hataya düşmemek için araştırmalarını hızlandırıyor. Peki oruçluyken kusunca ne yapmalı? Diyanet'e göre kustuktan sonra oruca devam edilir mi?
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).