Bugün teravih namazı kılınacak mı? 🙏Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 🙌Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teravih namazı ne zaman kılınıyor, Arefe gününde kılmak sevap mıdır, ilk kez kılacak olanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
BUGÜN TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?
Arefe günü teravih namazı kılınmaz. Teravih namazı 2022 yılında 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından eda edilecek. Ramazan ayı arife günü sonrası Ramazan Bayramı başlayacak.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.
Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.