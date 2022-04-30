Bugün Arefe mi? 2022 Arefe günü ne zaman idrak edilecek? Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı sona ererken bir yandan da Arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte özellikle çalışan vatandaşların merak ettiği tüm bilgiler...
BUGÜN AREFE Mİ, 2022 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
2022 yılı Arefe günü 1 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Özel sektörde Pazar günü çalışanlar yarım gün idari izinli sayılacak. Yani Arefe günleri yarım gün resmi tatil oluyor.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba