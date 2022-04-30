ATA ALTIN bugün anlık alış satış fiyatı! CANLI: Ata altın ne kadar oldu, kaç TL? Güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son durum...

Altın fiyatlarındaki hareketlenme devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar güncel, canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle ATA altın almak ve satmak isteyenler son durumu merak ediyor. Peki CANLI: Ata altın ne kadar oldu, kaç TL? Bugün anlık ATA ALTIN alış satış fiyatında son durum ne? İşte son dakika güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını, ATA altın...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2022
Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum şöyle:
(CANLI ALTIN FİYATLARI TABLODAKİ GİBİDİR)
İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA ALTIN YORUMLARI!
Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.
GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.
HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!
Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.
ALIM FIRSATI
Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.
"Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al" diyen İslam Memiş, "Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. " şeklinde değerlendirmede bulundu.
BEKLEMEYE DEVAM EDİN!
Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.