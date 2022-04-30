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    • Haberler
    • 30.04.2022 16:50
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    • 30.04.2022 16:50
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    1000 ihlas nasıl okunur? 2022 Arefe (arife) günü 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?

    Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti araştırılan konular arasında yer alıyor. Arefei Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesidir. 1000 ihlas okumak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar 1000 ihlas nasıl okunur sorusuna yanıt arıyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Peki, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Arefe (arife) günü 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe günü hangi dualar okunur? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?

    Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti araştırılan konular arasında yer alıyor. Arefei Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesidir. 1000 ihlas okumak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar 1000 ihlas nasıl okunur sorusuna yanıt arıyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Peki, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? Arefe (arife) günü 1000 ihlas ne zaman okunur? Arefe günü hangi dualar okunur? İşte merak edilenler!

    1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR?

    "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

    Bir hadis-i şerifte:

    "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

    Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

    Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

    "Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

    "Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

    "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

    "Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

        AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE OKUNUR?

        Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

        Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

        Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

        Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.
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