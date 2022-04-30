1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI, HANGİ YOLLAR AÇIK 2022? 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılan yollar! Saat kaçta açılacak?

Yüzbinlerce sürücüyü ilgilendiriyor. İstanbul'da bazı yollar 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok bölgede yollar geçici süreliğine trafiğe kapalı olacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramında mitingler düzenlenecek. Hal böyle olunca sürücüler hangi yolların kapalı, hangi yolların açık olduğunu merak ediyor. Peki 1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI 2022? İşte 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılan yollar ve diğer tüm detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatiller arasında bulunmaktadır.
2022 resmi tatil günleri şöyle;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI 2022?
1 Mayıs günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek. Dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar geçici süre kapatılacak.
SAAT KAÇA KADAR KAPALI OLACAK?
Sabah 6'dan etkinlikler bitimine kadar yukarıda belirtilen yollar kapalı olacak.