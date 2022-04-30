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    • Haberler
    • 30.04.2022 21:52
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    • 30.04.2022 21:52
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    1 Mayıs mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa, Whatsapp, SMS 1 Mayıs mesajları, sözleri!

    Tüm illerden akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılan bilgiler arasında 1 Mayıs mesajları 2022 yer alıyor. Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü diğer adıyla işçi bayramı ve resmi tatil olma özelliği taşıyor. Her sene kutlanan bu özel gün Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştı. Günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler 1 Mayıs mesajlarını inceleyerek içlerinden en beğendiklerini paylaşmak, göndermek istiyor. En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa, Whatsapp, SMS 1 Mayıs mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    1 Mayıs mesajları 2022!

    1 Mayıs mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa, Whatsapp, SMS 1 Mayıs mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da en merak edilenler arasında 1 Mayıs mesajları oluyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Haberimizden pek çok seçeneğe ulaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 1 MAYIS MESAJLARI 2022

    1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

    Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

    1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

    ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
    Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

    İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme." (Benjamin Franklin)

    Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

    Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
    Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

        İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

        En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

        Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

        Hiç kimse elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. - Buhari

        Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

        1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadele günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

        Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King)

        Kapitalizm, yönetenlerin resmi çetesidir. Al Capone

        Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

        Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

        Tanrı gibi yaratın, kral gibi emredin, köle gibi çalışın. Constantin Brancusi

        Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

        En büyük çalışan ve emekçi ANNELERİMİZİN Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Bu büyük dünyayı inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

        Her sabah yeni bir gün doğar ufukta dağların doruklarında, emeğin baş tacı edildiği bir hayat yeşerir ufuklarda, 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.
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        Haberler Haberler 1 Mayıs mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa, Whatsapp, SMS 1 Mayıs mesajları, sözleri!
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