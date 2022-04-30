1 Mayıs mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa, Whatsapp, SMS 1 Mayıs mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da en merak edilenler arasında 1 Mayıs mesajları oluyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Haberimizden pek çok seçeneğe ulaşabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 1 MAYIS MESAJLARI 2022
1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.
Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme." (Benjamin Franklin)
Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.
Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)