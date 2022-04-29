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    • Haberler
    • 29.04.2022 02:00
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    • 29.04.2022 06:58
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    Yılın ilk güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulması ne zaman 2022? Burçlara etkisi...

    Güneş tutulması ne zaman 2022? Yılın ilk güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkileri neler olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Özellikler astroloji meraklıları senenin ilk Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor ve bu tabiat vakası görsel şölenine şahit olmak istediği amacıyla ülkemizden görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. İşte bütün bilgiler...

    takvim.com.tr
    Güneş tutulması ne zaman 2022?

    Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Güneş tutulması ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. Muhteşem bir doğa olayı olan ve görsel şölenin dışında kişilerin ruhsal durumlarına da olumlu, olumsuz etkileri bulunabilen yılın ilk güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? 4 saat boyunca sürecek olan ve Ay tarafından Güneş'in büyük bir kısmının kaplanacağı Güneş tutulmasının burçlara etkisinin neler olacağı da merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2022?

    Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da saat 23.27'de yaşanacak.

    YILIN İLK GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Güneş tutulması Güney Amerika'nın güney ucu olan Antarktika'nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek, ülkemizden izlenemeyecek.

    BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?

    30 Nisan Cumartesi saat 01.23'te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuşulan, hızlı hareket edilen harika bir dönem içine girilecek. Dikkatinizi çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göstermek gerekiyor. Yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz.

    30 Nisan Cumartesi saat 23.42'de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması' gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi yaşanacak. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde olmayacağınız bir döneme giriliyor.

        GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

        Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.
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        Haberler Haberler Yılın ilk güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulması ne zaman 2022? Burçlara etkisi...
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