SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD- Kandilli son depremler listesi araştırılıyor. Son dakika deprem meydana geldiğinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Depremlerin şiddeti, derinliği ve nerede olduğu bilgisi de tüm detayları ile açıklanıyor. Peki 28 Nisan az önce nerede deprem oldu? İşte anlık verilerle 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremlerin tümü...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi'nden bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremleri anlık olarak sitesinde paylaşıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ