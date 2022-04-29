ŞOK market saat kaçta açılıyor? ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

ŞOK Marketlerde Çalışma Şartları Nelerdir?

ŞOK marketlerin çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

En az lise mezunu olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Daha önce market tecrübesi edinmiş olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 3 yıl boyunca tecil edilmiş olması gereklidir.

Bu şartlara ek olarak, ŞOK Marketlerde çalışmak isteyen kişilerin insanlar ile iletişimlerinin kuvvetli olması, sorumluluk almayı bilmesi, istekli ve motivasyon sahibi olmaları gereklidir. ŞOK market zincirleri, ayriyeten bünyesine eleman alırken o elemanların market sektöründe çalışmalarını sürdürmek adına ne kadar hevesli oldukları konusuna da dikkat eder.

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