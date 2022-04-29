RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?

Ramazan Bayramı için köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin ilgili kurumlardan son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

2021 YILINDA BEDAVA MIYDI?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmamıştı.

20 Temmuz Salı saat 00.00'dan itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olmuştu.