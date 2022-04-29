RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan Ayı'nın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bayrama az bir süre kala bir çok soru gündemde yer alıyor. Kargo alıp vermek isteyen vatandaşlar bayramda kargo şubelerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras kargodan konuya ilişkin yapılan açıklamalar...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram tatillerinde kargo şirketlerinin çalışma durumu yönetim kararlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras kargonun çalışma planı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Öte yandan 2022 kargo çalışma saatleri ise şöyle...
2022 KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
SÜRAT KARGO
Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30