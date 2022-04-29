Peygamberimiz sabah namazının farzında hangi sureleri okurdu? Sabah namazında hangi sureler okunur? Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı toplamda 4 rekattır. İlk 2 rekat sünnet, daha sonra 2 rekat farzı kılınır. İmsak vakti ile gün doğumu arasındaki zamanda kılınır. Günün ilk ibadeti arasında yer alan sabah namazının imsaktan 30 40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Sabah namazı ki sünnet, iki farz olarak kılınır.

Sabah Namazı 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazı sünnetinde 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allah'u Ekber" (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.) denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.)

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.)

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.