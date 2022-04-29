Vatani görevini yapmak için sabırsızlanan binlerce genç sabah saatlerinden itibaren askerlik yerleri açıklandı mı 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala açıklama bekleyenler için müjdeli haber geldi ve yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı Mayıs ayı askerlik sevk tarihleri belli oldu. Peki 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...