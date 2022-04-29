Kuveyt iş imkânları nelerdir? Kuveyt hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Kuveyt İşçi Maaşları Ne Kadardır?

Kuveyt'e işçi olarak giden kişilerin maaşları, 230 ile 900 dinar arasında değişiklik gösterir. Kişilerin çalıştıkları yerler, çalışma saatleri ve Kuveyt'te çalışmış oldukları sürelere göre alacakları ücretlerde de değişiklik olur. Genelde özel sektörde şirketlerde çalışmakta olan kişilerin aylık maaşları da şirket tarafından belirlendiği için belirli meslek grupları için net bir fiyat vermek zordur.

👉Kuveyt'te İş Yapan Türk Firmaları Hangileridir?

Kuveyt'te çalışmakta olan Türk firmaları, güncel olarak şöyle sıralanabilir:

Limak İnşaat

Ortadoğu İnşaat

Sham Turk İnşaat Tekstil Limited Şirketi

Ihlas İnşaat

GAP İnşaat

Sarp Group

Teknik Yapı

Demir İnşaat

Tuğra Gayrimenkul

Kamışoğlu Group

Helis Yapı

AKS Yapı

Enyap inşaat

STFA İnşaat

Kolin İnşaat A.Ş.

Yapı Merkezi

Tekfen Taahhüt Grubu

Yüksel İnşaat

Bu Türk firmalarının Kuveyt'te aktif olarak hizmet vermeleri, Kuveyt iş imkanlarının Türklere de oldukça fazla bir yelpaze içinde açılmasını sağlar. Bu şirketlerin Türkiye'de de merkezlerinin ya da şubelerinin bulunması sayesinde Türkiye'de yaşayan ve Kuveyt'e gitmek isteyen kişilere de çalışma kapıları hızlı bir şekilde açılır.