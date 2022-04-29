Hıdırellez ne zaman 2022, hangi gün? Hıdırellez dilek duası nasıl dilenir? Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Kutlama gelenekleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene bahar aylarında en çok merak edilen konular arasında yer alan Hıdırellez bayramı için geri sayım başladı ve hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?
Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.
2022 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.
HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.