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    • Haberler
    • 29.04.2022 08:05
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    • 29.04.2022 08:05
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    🙏Hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı nasıl kılınır? 🙌Hacet namazı kılınırken hangi dualar okunur?

    Hacet namazı nasıl kılınır? 🙏Hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? 🙌Hacet namazı kılınırken hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı, bolluk ve bereket ayı Ramazan idrak edilirken ibadetlerini yerine getiren Müslüman vatandaşlar dilek namazı olarak da bilinen hacet namazı hakkındaki bilgileri merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Hacet namazı nasıl kılınır?

    Diğer ismi dilek namazı olan hacet namazı nasıl kılınır? Kişinin dilek ve duasını gerçekleştirmek istediğiyle kılınır ve Ramazan ayında bol bol ibadet eden Müslüman alemi konuyla ilgili tüm detayları merak ederek araştırmaya başladı. 2 veya 4 rekat şeklinde kılınabilen hacet namazının 12 rekat kılınabileceği hakkında rivayetler de yer alıyor. Peki hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı kılınırken hangi dualar okunur?

    HACET NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

    Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.
    Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.
    Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

    1. Rekat Kılınışı

    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.
    Sübhaneke duası okunur
    Euzü-besmele çekilir
    Fatiha sûresi okunur
    Üç defa Âyete'l-kursî okunur
    Rüku ve secde yapılır.
    2. rekata kalkılır.

    2. Rekat

    Besmele çekilir
    Fatiha suresi okunur
    Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
    Rükû ve secde yapılır.
    Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.
    Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

        3. Rekat

        Besmele çekilir
        Fatiha suresi okunur
        Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
        Rükû ve secde yapılır.
        Dördüncü rekata kalkılır.

        4. Rekat

        Besmele çekilir
        Fatiha suresi okunur
        Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.
        Rükû ve secde yapılır.
        Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.
        Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

        HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Hacet namazı genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Bunun yanında Kandil gecelerinde de kılınabilir. Ancak hacet namazı kılmayı isteyenler bu zamanları beklemeden istedikleri zaman bu namazı kılabilirler.
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        Haberler Haberler 🙏Hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı nasıl kılınır? 🙌Hacet namazı kılınırken hangi dualar okunur?
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