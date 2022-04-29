Gargara yapmak orucu bozar mı? Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı, Diyanet'e göre oruca zarar verir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı bolluk bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar günlük olarak yaptıkları işlerde oruçlarına zarar verecek bir durum olup olmadığını öğrenmek istiyor ve haberimizden konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirler.
GARGARA YAPMAK ORUUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre; oruçluyken gargara yapmak, yutmamak kaydı ile caiz olup orucu bozan şeyler arasında yer almamaktadır. Abdest alırken ağıza su alınır ve ağız çalkalanır. Bu durum orucu bozmaz. Gargara da aynı şekilde düşünülür. Gargara yapmak da orucu bozmamaktadır.
Oruç tutan kişilerde ağız yaraları olabilir. Bu durum da gargara kullanmak tıbbi bir gereksinim olarak tedavi amaçlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir sağlık problemi olan kişinin, oruçlu iken gargara yapması da orucunu bozmamaktadır. Çünkü bu kişiler, sağlıkları için gargara yapmak durumundadırlar. Dinimizde her zaman kişi sağlığı ön planda düşünülmektedir.
KULAĞA SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI?
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).