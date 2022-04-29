HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020'de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur'an ayı ramazanı önemli bir imkan olarak gördüklerini söyledi.

Erbaş, salgın tedbirleri nedeniyle yaşanılan mahrumiyetin ardından bu yıl irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze yapıldığına işaret ederek, bu çerçevede medyanın işlevini ve gücünü de çok önemsediklerini ifade etti.

Elinde medya imkanı bulunan veya bu alanda aktif görev üstlenenlerin topluma fayda sağlayacak, iyilik ve güzellikleri yaygınlaştıracak yayınlar yapmasını arzu ettiklerini dile getiren Erbaş, özellikle dini alanda yapılan faaliyetlerde sahih bilginin, doğru yöntemin ve nazik üslubun önemli olduğunun altını çizdi.