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    • Haberler
    • 29.04.2022 08:51
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    • 29.04.2022 08:51
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    DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 DİKEY GEÇİŞ SINAVI başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS her yıl Temmuz ayından ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu yıl da uygulanacak olan sınava ilişkin araştırmalar başladı. 2 yıllık üniversite mezunu adayların öğrenimlerini 4 yıllığa tamamlamak için katıldıkları DGS sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı ve başvuru detayları merak ediliyor. Peki; DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? İşte başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler...

    takvim.com.tr
    ✍DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    2022 DGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yapmak isteyen binlerce kişi DGS sınavını bekliyor. 2 yıllık üniversite mezunları DGS sınavından başarılı oldukları taktirde eğitimlerini dört seneye tamamlayabilirler. Peki DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? DGS kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtları...

    2022 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre DGS sınavı bu yıl 3 Temmuz tarihinde uygulanacak.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURU TARİHİ

    2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

    DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    DGS başvuru şartları henüz belli olmadı. Şartlar kılavuz yayımlandıktan sonra netleşecek. Başvuru ücreti de kılavuz ile birlikte ortaya çıkacak. 2021 yılında DGS başvuru ücreti 225 lira olarak belirlenmişti.
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    Haberler Haberler ✍DGS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 DİKEY GEÇİŞ SINAVI başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?
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