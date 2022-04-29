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    • Haberler
    • 30.04.2022 00:00
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    • 30.04.2022 00:00
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    Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?

    Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar işlemlerini halletmek istedikleri için Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu sorularının yanıtlarını araştırıyor. En çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan ve evlenme sözleşmesi, miras taksimi, vasiyetname, tespit tutanağı, vekaletname gibi daha pek çok önemli işlemlerin halledildiği noterlerin kendi ilinde açık olup olmadığı hafta sonu nöbetçi şubelerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler çalışma günlerini merak ediyor. Peki hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?

    takvim.com.tr
    Cumartesi günü noterler açık mı?

    Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerde ve hafta sonu bazı kurum ve kuruluşların hizmet verip vermediği merak konusu oluyor ve bu kurumlar arasında noterler, nöbetçi noterler yer alıyor, peki yarın hizmet verecekler mi?

    CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

    Nöbetçi noterlik mesai saati Cumartesi: 09.00 - 16.00; Pazar günü: 10.00 - 14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

        Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
        Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
        Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
        Kira sözleşmesi,
        Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
        Taksim ve ifraz sözleşmesi,
        Evlat edinme sözleşmesi,
        Temlik,Taahhütname,
        Kefaletname,
        Vasiyetname,
        Vakıf senedi,
        Aile vakfı senedi,
        Tanıma senedi,
        Muvafakatname,

        Sulhname,Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,

        Defter onaylanması, Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil
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        Haberler Haberler Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?
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