Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Resmi tatillerde ve hafta sonu bazı kurum ve kuruluşların hizmet verip vermediği merak konusu oluyor ve bu kurumlar arasında noterler, nöbetçi noterler yer alıyor, peki yarın hizmet verecekler mi?
CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
Nöbetçi noterlik mesai saati Cumartesi: 09.00 - 16.00; Pazar günü: 10.00 - 14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,