Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir? 2022 Ramazan Bayramı arefe (arife) günü oruç var mı? Arefe günü oruç tutulur mu?

Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı için az bir zaman kaldı. Ramaza Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe, İslam'da oldukça önemlidir. Bundan dolayı Müslümanlar Arefe günü oruç tutulup tutulamayacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü neler yapılmalıdır? Arefe günü oruç tutmanın sevabı ve fazileti...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;
"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).
Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır.
Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.