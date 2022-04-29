Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.04.2022 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 16:34
    ABONE OL

    Arefe günü Mahsus namazı kılmanın fazileti nedir? Mahsus namazı nedir, kaç rekattır? Arife günü Mahsus namazı nasıl kılınır?

    Bayramlar öncesindeki ya da önemli zamanlara tekaddüm eden günler için çokça kullandığımız bir kelimedir Arife. Arefe günü vatandaşlar dualar okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "Mahsus namazı nedir, nasıl kılınır? Arefe günü mahsus namazı kaç rekat kılınmalıdır?" Sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arefe günü Mahsus namazı kılmanın fazileti nedir?

    Mahsus namazının kılındığı ve faziletlerde dolu 2022 Arefe günü bu sene 1 Mayıs'a denk geliyor. Arefe günü Ramazan'ın son günü olacak son iftarlar açılacak ve Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlayacak. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "Mahsus namazı nedir, nasıl kılınır? Arefe günü mahsus namazı kaç rekat kılınmalıdır?" Sorularının cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    ARİFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

    Tövbe Namazı:
    İkindi namazını kıldıktan ve Arife Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekât namaz kılmalı ve Hak Teâla'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.


    Mahsus Namazı:
    Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı öğlen ve ikindi namazlarını rükû ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılınmalı. Namazları bittikten sonra iki rekât namaz kılmalı. Namazın birinci rekâtında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekâtta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekât namaz kılmalıdır. Namaz iki rekât iki rekât kılınmalıdır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

        ARİFE GÜNÜ TUTULAN ORUÇ BİN GÜNE EŞİT

        "Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur."

        Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor; Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.
        Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman arİfe günü kardeşi Hz. Âişe Validemizin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:
        Orucunu boz, dedi. Hz. Âişe: "Resûlullahın (s.a.v.) 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim" dedi. (Tergîb ve Terhîb Trc)
        "Kefaret olur", günahları örter, affettirir demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?
        Başka bir rivayette ise Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: ''Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir. (Tergîb ve Terhîb Trc., 2. 460) Demek ki, bir günlük arife orucu, üç yıllık normal günlerde tutulan oruç sevabına denktir.''

        CEHENNEMDEN KURTULUŞ GÜNÜ
        Efendimiz (s.a.v.) Arife gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:
        ''Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pegasus çalışanları hakkında harekete geçildi
        Haberler Haberler Arefe günü Mahsus namazı kılmanın fazileti nedir? Mahsus namazı nedir, kaç rekattır? Arife günü Mahsus namazı nasıl kılınır?
            SON DAKİKA